تسجيل 2039 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (الخميس)، تسجيل 2039 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 46869 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 10 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 283 حالات وفاة.

أوضح أنه تم تسجيل 1429 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 19051 حالة، لافتاً إلى أن هناك 27535 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 156 حالة حرجة بالعناية المركزة.

وأبان أن 41% من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و 59% لغير سعوديين، و 25% منها لإناث، و 75% ما بين الذكور، فيما سُجلت 11% من الحالات بين الأطفال، و 3% لكبار السن، و 86% لبالغين.

وأشار متحدث الصحة إلى هناك عدم التزام للبعض بالتباعد الاجتماعي، وذلك أدى إلى ارتفاع الحالات لدى الإناث والأطفال، حيث ارتفعت نسبة الأطفال إلى 125%، والنساء إلى 100% ، قائلاً “إن أسباب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين في الآونة الأخيرة هو المخالطة المجتمعية، لذا أرجوكم احرصوا على أحبابكم وابقوا آمنين”.

وشدد الدكتور العبدالعالي على ضرورة الابتعاد عن التجمعات، والتقيد بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشة عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه.

وأوضح متحدث #وزارة_الصحة أن الجوائح والأوبئة خاصة الفيروسية منها تقف أو تندثر بعدة طرق، أهمها التحكم بوسيط (ناقل) العدوى، إضافة إلى تكوُّن المناعة لدى الإنسان إما الذاتية أو عن طريق اللقاحات.

حالات #كورونا الجديدة في المملكة حسب المدن: