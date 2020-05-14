المحليات

ضبط مسلخ عشوائي بمنطقة المقنعة جنوب مكة

صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1441 هـ      14 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مسلخاً للذبح العشوائي, في إحدى الاحوشة بمنطقة المقنعة خارج النطاق العمراني .

ويدير المسلخ عمالة وافدة عمدت إلى القيام بالذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك امتداداً لجهود الأمانة الرقابية وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة “.

وقامت الفرق الميدانية بإغلاق الموقع فوراً ، واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية .

صحيفة البلاد

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