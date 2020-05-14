دراسة علمية: فيروس كورونا يسبب طفرة في أمراض الدم لدى الأطفال

حذرت دراسة إيطالية الدول المتضررة من تفشى وباء فيروس كورونا من خطورته الشديدة على الأطفال، حيث إن الفيروس التاجى كورونا قد يكون تسبب في قفزة 30 مرة في حالات مرض التهابات الأطفال الخطيرة والنادرة.
ووفقا لتقرير لوكاله بلومبرج وجد تحليل مفصل من بيرغامو ، مركز بؤرة فيروس كورونا الإيطالية ، 10 حالات من مرض يشبه مرض كاواساكى لدى الأطفال ، مما أضاف إلى تقارير حول 90 حالة مماثلة من نيويورك وإنجلترا.
مرض كاواساكي هو حالة نادرة تصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5سنوات وعادة ما تتسبب في التهاب الأوعية الدموية وتورمها، تشمل الأعراض النموذجية الحمى والطفح الجلدي والعيون الحمراء والشفاه الجافة أو المتشققة أو الفم والاحمرار على راحة اليدين وباطن القدمين وتورم الغدد.