جامعة الملك فيصل تفوز بـ (4) منح بحثية لأبحاث كورونا

الأحساء : البلاد

فازت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، بـ (4) منح بحثية؛ ثلاثة منها ضمن المسار السريع لأبحاث كورونا المستجد Covid-19 ، والذي تم إطلاقه من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والرابع بدعم من وزارة الصحة.

ونوه معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، بفوز الجامعة الذي يأتي انعكاسًا لتوجهاتها الداعمة للبحث العلمي من منطلق دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية، وتحقيقًا لمستهدفات هويتها المؤسسية التي يعد المجال الصحي أبرز مجالاتها الحيوية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، مبيناً أن الجامعة فتحت مسارات نوعية عدة لدعم باحثيها، وتحفيزهم، وقدمت منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد عدداً من المبادرات التعليمية والتدريبية والصحية والوقائية والإعلامية، إضافةً إلى إسهاماتها البحثية التخصصية في هذا الإطار.

وأشار معاليه، إلى فوز الجامعة بـ (3) منح من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم بحثين مقدمين من كلية العلوم بعنوان “طريقة كشف حساسة للغاية ومبكرة لفيروس كوفيد 19 بواسطة مطيافية الرامان المحسنة بالسطح، والآخر بعنوان “تحسين و تطوير أجسام مضادة متفوقة ضد بروتين كوفيد 19 لتثبيط الفيروس والتطبيق في الفحوصات التشخيصية”، وبحث ثالث مقدم من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بعنوان التشخيص المبكر القائم على الذكاء الاصطناعي لفيروس كورونا المستجد باستخدام التصوير التشخيصي والبيانات الطبية، والبحث الرابع تدعمه وزارة الصحة مقدم من كلية الطب البيطري بعنوان “دراسة اكتشاف الادوية ضد كوفيد 19 باستهداف انزيم البروتييز الرئيسي”.