برشلونة يخضع لفحوصات كورونا وينتظر التأشيرة

برشلونة خالٍ من كورونا حتى الآن..

يخضع لاعبي فريق برشلونة غدًا الجمعة إلى فحوصات فيروس كورونا (كوفيد-19) من أجل الوقوف على إمكانية انتقاله إلى المرحلة الثانية من خطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

النادي الكاتالوني كان قد أخضع جميع لاعبيه الأسبوع الماضي إلى فحوصات دقيقة، وجاءت نتائجها سلبية من دون أي إصابة.

وفي حال أن أثبتت الفحوصات غدًا سلامة النادي وخلوه من فيروس كورونا، فإن برشلونة سينتقل من التدريبات الفردية إلى الجماعية.

وتدرب اللاعبون بشكل منفرد الأسبوع الماضي وفق بروتوكول الاتحاد الإسباني، ومن المنتظر أن تنتقل التدريبات إلى ملعب تيتو فيلانوفا.

وسيتدرب لاعبو برشلونة في مجموعات صغيرة وبإجراءت صحية على أعلى مستوى، بإشراف المدرب كيكي سيتييين.

بينما إن ظهرت حالة سلبية في الفحوصات، فإن عملية الانتقال إلى التدريبات الجماعية ستتأجل إلى إشعار آخر.