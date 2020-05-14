القبض على 5 وافدين بحوزتهم 573 شريحة اتصال في الرياض

الرياض : البلاد

ألقت شرطة الرياض القبض على خمسة وافدين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم .

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على خمسة وافدين من الجنسية البنجلاديشية ( في العقدين الثالث والرابع من عمرهم )، ثبت تورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، مستغلين عملهم بمتجرين للكماليات وألعاب الأطفال بحي البطحاء وسط الرياض، وضبط بحوزتهم (573) شريحة، و(1133) بطاقة شحن مسبقة الدفع، ومبالغ مالية قاربت (140,000) ريال، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظاميةكافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.