«الطاقة» تطرح مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية المعدّل

البلاد : متابعات

طرحت وزارة الطاقة، مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية المعدّل، داعية العموم من الجهات والأفراد والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة الذي تحرص عليه الوزارة، وسعيًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، ورغبة في إيجاد بيئة تنافسية في قطاع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا عادلاً، ويزيد من فرص حصول المستهلكين على جميع الخدمات بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية.

ودعت الوزارة جميع الجهات والأفراد المهتمين بالنشاط والمشروع إلى تقديم مرئياتهم وملحوظاتهم على المشروع وفق النموذج أدناه، وذلك قبل نهاية يوم السبت بتاريخ 21-10-1441هـ الموافق 13-06-2020م.