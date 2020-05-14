الإقتصاد

«الطاقة» تطرح مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية المعدّل

صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1441 هـ      14 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

طرحت وزارة الطاقة، مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية المعدّل، داعية العموم من الجهات والأفراد والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة الذي تحرص عليه الوزارة، وسعيًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، ورغبة في إيجاد بيئة تنافسية في قطاع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا عادلاً، ويزيد من فرص حصول المستهلكين على جميع الخدمات بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية.

ودعت الوزارة جميع الجهات والأفراد المهتمين بالنشاط والمشروع إلى تقديم مرئياتهم وملحوظاتهم على المشروع وفق النموذج أدناه، وذلك قبل نهاية يوم السبت بتاريخ 21-10-1441هـ الموافق 13-06-2020م.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *