المحليات

فُرجت تسدد 1299 فاتورة بقيمة قاربت 20 مليون ريال

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1441 هـ      13 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بأنه منذ انطلاق خدمة “فُرجت” في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1299 فاتورة بمبلغ 309ر899ر19 ريالات.

وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة “أبشر” بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.

وجدد المتحدث التأكيد على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة “فرجت” على المتاجر الالكترونية.

صحيفة البلاد

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