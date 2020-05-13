تسجيل 1905 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 1905 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 42925 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 9 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 273 حالات وفاة.

أوضح أنه تم تسجيل 2365 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 17622 حالة، لافتاً إلى أن هناك 26935 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 147 حالة حرجة بالعناية المركزة.

وأبان أن 32% من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و 68% لغير سعوديين، و 22% منها لإناث، و 78% ما بين الذكور، فيما سُجلت 8% من الحالات بين الأطفال، و 4% لكبار السن، و 88% لبالغين.

وأكد متحدث الصحة أن مستوى الوفيات في المملكة مستقر وثابت عند مستويات متدنية عند مقارنتها بدول عالمية.

وبشر الدكتور العبدالعالي بأن حالات التعافي في السعودية تتجاوز أرقام كبيرة قائلاً “هذا أمر يسرنا، وبإذن الله نسجل حالات تعافي أكبر في قادم الأيام”.

وشدد على ضرورة البقاء مستمرين بالاحترازات للوصول إلى هدف الانتهاء من الفيروس .

حالات #كورونا الجديدة في المملكة حسب المدن: