الأخيره

ضبط شبكة مكونة من 377 شخصاً تمارس الاتجار بالبشر بمكة والمدينة

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1441 هـ      13 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم (298) شخصاً، من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

من جهة اخرى صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأنه امتدادا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم (79) شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

صحيفة البلاد

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