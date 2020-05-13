الإطاحة بخمسة أشخاص تورطوا بترويج المسكر والمخدرات برماح

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم والقبض على مرتكبيها، قد أسفرت – بفضل من الله – عن تمكن شرطة محافظة رماح من القبض على خمسة أشخاص وهم (ثلاثة مواطِنينْ ومقيمان من الجنسية الفلسطينية/ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، إثر تورطهم بترويج المسكر والحبوب المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم عدد من الحبوب المخدرة، وقطعة حشيش ومبالغ مالية تزيد عن (8000) ريال بعضها مزورة ومجهولة المصدر، وطلقة لذخيرةٍ حية، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.