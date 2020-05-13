“إثراء” يدشن ” مذكرات كوفيد 19″ التفاعلية

الظهران-حمودالزهراني

على هامش جائحة كورونا، أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) الصفحة التفاعلية”مذكرات كوفيد 19″ على موقع إثراء ، والتي تتيح للجميع مشاركة يومياتهم ومذكراتهم أثناء العُزلة المنزلية، وتهدف “مذكرات كوفيد 19” إلى لصنع تاريخ يستطع الجمهور قرائته في الغد القريب وعرضها في أحد متاحف إثراء؛ لتكون مرجعاً لكلّ مهتم وباحث وصانع قرار يقرأ بين أسطرها أثرُ هذه الجائحة على الأفراد والمجتمعات.

ويأتي إطلاق “إثراء” لمذكرات كوفيد19 التفاعلية تكريسًا لأهمية المشاركة المجتمعية التي يوليها “إثراء” كل اهتمام من خلال مشاركة أفراد المجتمع مشاعرهم في ظل الأوضاع الراهنة، التي أخرجت الكثير من عاداتهم اليومية نحو عوالم مختلفة، للعيش بتجارب مختلفة وبمشاعر متشابهة.

وتناولت المدوّنات الكتابية والتي تجاوزت سقف الـ 100 مشاركة في أولى أيام إطلاقها عددًا من الموضوعات التي تراوحت بين الأمل والسعادة والإيجابية والاتحاد والعزلة والإنجاز، والتي تجسّد تعاطي المجتمع مع هذه الأوضاع الاستثنائية، وأن الإبداع يولد من رحم المعاناة، وفي إحدى المشاركات الموجودة في الصفحة تم نشر صورة لشهادة التدريب الذي استطاعت المتدربة أن تنجزه خلال فترة الحجر المنزلي، و دوّنت ” مع هذه الأوضاع ومع الحجر قررت أن أزيد خبرتي في أمور يمكنني الاستفادة منها عن بعد”.

وبلغة يحدوها الأمل كتب المدون “الجانب الإيجابي يكمنُ في عقولنا، و في طريقة تسليطنا للضوء على الأفكار السعيدة و المُبشرة بغدٍ أفضل”، وتوالت التدوينات حتى عبرت عبروا عن الجانب الجميل من هذه الأزمة وكيف أسهمت في إعادة ترتيب أوراق الحياة لدى البعض بعد سنوات من البعثرة كما دّونت ذلك.

وتتوزع جميع الرسائل والمدونات في خريطة المملكة الموجودة على حسب المشاركة، ويمكن للمجمهور الإطلاع على المزيد من المدونات من خلال الرابط التالي: https://www.ithra.com/ar/daily-journal/