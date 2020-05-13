أمير القصيم يدشن عن بعد .. مبادرة “عيدنا في بيتنا”

بريدة : واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , من مكتبه بديوان إمارة المنطقة اليوم , مبادرة “عيدنا في بيتنا” والموقع الرسمي لفعاليات عيدنا في بيتنا ، التي تنظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بمشاركة أمانة المنطقة وعدد من الجهات المعنية ، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بعد ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , ومشاركة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق , ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي , ومحافظين المنطقة.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بهذا العمل المجتمعي المتميز الذي يحفز إلى إقامة هذه الشعيرة والفرحة بالعيد في البيت , مقدماً شكره لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم والجهات المتعاونة في مدينة بريدة , و12 محافظة على ما سيتم تقديمه للاحتفال في عيد الفطر المبارك بعنوان “عيدنا في بيتنا” من خلال توزيع أكثر من 100 ألف هدية معايدة ستوزع بحول الله على مستوى المنطقة ، حاثاً إياهم على مواصلة العمل الاجتماعي الذي يخدم الأهالي في هذه الجائحة التي اجتاحت العالم بأسره من الخدمات الاجتماعية , سائلاً الله العون والتوفيق للجميع.