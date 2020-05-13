أمير القصيم يدشن عن بعد .. مبادرة “عيدنا في بيتنا”

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , من مكتبه بديوان إمارة المنطقة اليوم , مبادرة “عيدنا في بيتنا” والموقع الرسمي لفعاليات عيدنا في بيتنا ، التي تنظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بمشاركة أمانة المنطقة وعدد من الجهات المعنية ، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بعد ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , ومشاركة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق , ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي , ومحافظين المنطقة.
وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بهذا العمل المجتمعي المتميز الذي يحفز إلى إقامة هذه الشعيرة والفرحة بالعيد في البيت , مقدماً شكره لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم والجهات المتعاونة في مدينة بريدة , و12 محافظة على ما سيتم تقديمه للاحتفال في عيد الفطر المبارك بعنوان “عيدنا في بيتنا” من خلال توزيع أكثر من 100 ألف هدية معايدة ستوزع بحول الله على مستوى المنطقة ، حاثاً إياهم على مواصلة العمل الاجتماعي الذي يخدم الأهالي في هذه الجائحة التي اجتاحت العالم بأسره من الخدمات الاجتماعية , سائلاً الله العون والتوفيق للجميع.
وأكد سموه ضرورة تطوير العمل لتقديم عدد من البرامج والخدمات الاجتماعية في هذه الفترة التي نمر عليها , ورسم عملاً اجتماعياً فعالاً لخدمة الأسر في منازلهم , مشيراً إلى أن على الجميع مسؤوليات كبيرة في ظل هذه المتغيرات التي تحدث خصوصاً في تفعيل مجال التقنية الحديثة, مشيراً إلى أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هي وباقي فروع الوزارات في منطقة القصيم تحظى ولله الحمد بدعم كبير ومتواصل من قبل الحكومة الرشيدة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , لتقديم خدماتها السامية عبر كوادر عالية الهمة , داعياً المولى عز وجل أن تكون مثل هذه المبادرات عاكسة للعمل الاجتماعي التي تقوم على خدمة الأفراد ، التي تسعى إلى تحقيق أهدافها وتوصيل رسالتها السامية لخدمة المجتمع.