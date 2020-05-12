200 ريال أجور التسجيل في النقل المدرسي

الرياض- البلاد

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ، عن البدء بتطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1442هـ بقيمة 200 ريال للعام الدراسي الكامل، مع إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من دفعها.

وأوضحت الشركة أنها ستعلن قريباً آلية تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي، والخطوات والإجراءات المطلوبة للراغبين في الاستفادة من الخدمة خلال العام الدراسي القادم، موضحة أن طلب الخدمة عبر نظام “نور” وتسديد أجور التسجيل واستكمال كافة الإجراءات البيانات المطلوبة تعد مطلباً أساسياً للاستفادة من الخدمة، إضافة إلى خضوع هذه الطلبات للدراسة وفق معايير محددة للاستحقاق والأولوية لضمان توفير الخدمة للطلبة الأكثر استحقاقاً.

وأكدت الشركة أن مبلغ 200 ريال تمثّل أجور تسجيل، وليست القيمة الفعلية للخدمة التي تتكفل بها الدولة كاملة لتقديم خدمة النقل المدرسي لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة يدرسون فيما يزيد عن 18 ألف مدرسة، حيث وفرت لهم الدولة أسطولاً ضخمًا يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة تقدم الخدمة في جميع مناطق المملكة، كما سخرت لهذه الخدمة قوى بشرية كبيرة تتجاوز 28 ألفاً من السائقين والمشرفين والفنيين والمراقبين الميدانيين.