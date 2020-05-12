مبادرة وطنية للطفلتان رند و رفيف مع رجال الأمن والصحة

الدمام-حمودالزهراني

في إنجاز رائد يضاف لسجل إنجازات السفيرتان المتعدادات المواهب والمبادرات الوطنية الرائعة التي تتلاءم مع الوضع الراهن ومايمر به العالم من أزمة صحية ومايشهده الجميع من تعاون وتكاثف وتلاحم يدا واحده بادرت أصغر سفيرات للتطوع لرؤية المملكة ٢٠٣٠ الطفلتان رند ورفيف سعود بن عبدالعزيز وذلك بالتعبير عن مشاعرهم للوطن العظيم والقيادة الحكيمة على رأسها ملك الإنسانية خادم الحرمين الشرفين سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين محمد بن سلمان حفظهم الله وذلك بالعمل بتقديم الشكر لرجال الامن والصحه لجهودهم المبذولة في هذه الجائحة حيث تم توزيع مايفوق الألف سلة ومئة كرتون ماء وكانت المشاركة من الصغيرات برفقة فريق بصمة وطن وكل الشكر من القلب للداعم الشيخ سليمان الخليفي والاستاذ ماجد الحميد في هذا التلاحم الجميل .