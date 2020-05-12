كل ما تريد معرفته عن الجلطات الدموية وأنواعها

نرمين عباس

ما هي الجلطات الدموية؟

جلطات الدم هي دم أصبح صلبًا داخل الوريد ويمكن أن يحدث هذا عندما :-

يبدأ الدم في التجلط بسهولة أكبر (على سبيل المثال ، عندما تكون مريضًا)

هناك تغييرات في جدار الوريد (على سبيل المثال ، إذا جلست ساكنًا لفترة طويلة)

هناك تغييرات في كيفية تدفق الدم

يمكن أن تتكون جلطات الدم في الأوردة في أي مكان في الجسم ، بما في ذلك الأوردة الصغيرة تحت جلدك أو في الأوردة العميقة داخل جسمك

ويعرف الاسم الطبي للجلطة الدموية هو “الجلطات الدموية الوريدية

يتجلط دمك بشكل طبيعي حتى لا تنزف إذا كنت مصابًا، ويصبح تخثر الدم مشكلة عندما يوقف تدفق الدم بشكل صحيح

يمكن أن تكون الجلطات الدموية قاتلة إذا لم يتم علاجها

حيث يمكن أن تؤدي إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو انسداد رئوي

من هم المعرضون لخطر الجلطات الدموية؟

عادة ما يؤدي مزيج من الأشياء إلى تجلط الدم، فأنت أكثر عرضة للإصابة بجلطة دموية إذا :-

لا تتنقل لفترة طويلة من الوقت (على سبيل المثال ، إذا كنت في رحلة طويلة المدى)

أنت لا تتحرك لأنك خضعت لعملية جراحية

أنت لا تتحرك بسبب إصابة ، وخاصة إصابة في الساق

كان لديك جلطة دموية من قبل

لديك اضطراب في الدم أو حالة أخرى تزيد من احتمالية التجلط

لديك سرطان

أصحاب الوزن الزائد

الحوامل

الأشخاص فوق 65 سنة

جلطات الدم بتاريخ وراثي في عائلتك

المدخنين

النساء اللتي يتناولن بعض أنواع حبوب منع الحمل

أنواع الجلطات الدموية وأعراضها

الخثار الوريدي العميق (DVT):

A DVT تطور عندما أشكال تجلط الدم في أحد الأوردة العميقة داخل الجسم، تحدث في الغالب في الساقين ، ولكن يمكنك الحصول على DVT في أي مكان في جسمك

أكثر الأعراض شيوعًا هو الألم والتورم في المنطقة المصابة ، وعادةً ما يكون الساق أو الفخذ

ومع ذلك ، في بعض الأحيان لا توجد أعراض!

جلطة دموية في الدماغ

الجلطة الدموية في الدماغ تسمى السكتة الدماغية

تشمل أعراض السكتة الدماغية ضعفًا أو تدليًا في الوجه والذراع أو الساق وصعوبة في الكلام أو الفهم والدوخة وعدم وضوح الرؤية والصداع الشديد وصعوبة البلع

إذا كنت أنت أو أي شخص آخر يعاني من علامات السكتة الدماغية ، بغض النظر عن المدة التي تستغرقها ، فاتصل على الفور واطلب سيارة إسعاف

جلطة دموية في القلب

جلطة دموية في القلب تؤدي إلى نوبة قلبية

يمكن أن تشمل أعراض النوبة القلبية ألمًا في الصدر (كما لو كان جسمك يضغط أو يضغط عليه جسم ثقيل) ، وضيق في التنفس ، والشعور بالضعف والرأس الخفيف ، والغثيان ، والعرق البارد ، والشعور بالقلق

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، أو إذا تفاقمت بسرعة أو استمرت لأكثر من 10 دقائق ، فاتصل واطلب سيارة إسعاف

الجلطة الدموية في الرئتين

إذا انتقلت الجلطة الدموية إلى رئتيك ، فإنها تسمى الانسداد الرئوي. تشمل الأعراض ضيق التنفس وألم الصدر وسعال الدم والتعرق وسرعة ضربات القلب والشعور بالدوار والجلد الرطب

يمكن أن تكون الانسداد الرئوي الرئيسي قاتلاً، لذلك إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بالانسداد الرئوي ، فانتقل إلى أقرب قسم للطوارئ أو اتصل واطلب سيارة إسعاف.

جلطة دموية في الساق أو الذراع

العلامات الأكثر شيوعًا لجلطة دموية هي التورم والحنان والاحمرار والشعور الدافئ حول منطقة الجلطة

من المرجح أن تكون جلطة إذا كان لديك هذه الأعراض في ذراع أو ساق واحدة فقط.