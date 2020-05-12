شبيه القشطة وغيرها .. منتجات آمنة

جدة ـ صبحي الحداد

‏بعد انتهاء المهلة الممنوحة من هيئة الغذاء والدواء السعودية في نهاية ديسمبر الماضي بإلزام المصنعين والمستوردين في اول يناير ٢٠٢٠ بتسمية منتجات الألبان التي يدخل في تصنيعها الدهون النباتية بمسمياتها الصحيحة ووضع كلمة “شبيه” بدلا من كلمة “طبيعي” وذلك لحماية المستهلك وإيضاح الحقائق التغذوية أمامه ، ومع تواجد المنتجات المعدلة في الأسواق وكثرة الإقبال عليها في شهر رمضان المبارك، لوحظ كثرة الشائعات والمعلومات غير الصحيحة حول كلمة ( شبيه القشطة ).



• البلاد وضعت على طاولة بعض المختصين عدداً من التساؤلات حول هذا الموضوع ، وعن الفرق بين الشبيه والأصل وما هي المنتجات المشمولة بالتغيير وأي الخيارين أفضل ؟

•في البداية تقول الدكتورة جميلة محمد هاشمي استاذ الغذاء والتغذية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة: قرار حكيم ولله الحمد، تشكر الهيئة عليه ، حيث انه يجب ان تسمى المنتجات بأسمائها الحقيقية حتى يكون المستهلك على وعي تام بمكونات المادة الغذائية التي يتناولها وهذا من ابسط حقوقه .

بالنسبة لنوعية الدهن البديل في هذه المنتجات إذا كان مصدره احد الزيوت الرديئة مثل الدهون المتحولة او زيت النخيل بسبب رخص ثمنهم، فأوصي بالحذر من استخدام هذه المنتجات لماتسببه من أضرار صحية خاصة على المدى الطويل مع الإفراط في الاستخدام، والاستعاضة عنها بالمنتجات الطبيعية بدون أية إضافات ضارة.

اهتمام كبير

اما الدكتورة نسرين محمد عبدالسلام استاذ مساعد تكنولوجيا وسلامة الغذاء بجامعة المؤسس فقالت :من الطبيعي أن تأخذ الألبان ومنتجاتها هذا الاهتمام الكبير من الناس لمالها من إستخدامات كثيرة و فوائد صحية عديدة لاحتوائها على البروتين الكامل عالي الجودة والكالسيوم وبعض الفيتامينات الهامة .

وقد شمل قرار الوصف الجديد “شبيه ” كافة منتجات الحليب والألبان مثل الجبن والقشطة والحليب المبخر وغيرها التي تم تصنيعها بإستبدال كل أوجزء من الدهون الحيوانية الطبيعية الموجودة بها بدهون نباتية ، ويتم هذا الاستبدال للدهون تصنيعياً لأن الدهن النباتي يعتبر اقل تكلفة وبذلك يخفض السعر للمستهلك ، ودهن الحليب الذي ينزع يستفاد منه فيصناعات غذائية أخرى ويشمل ذلك كل المنتجات المذكورة التي يدخل الدهن النباتي في تصنيعها ما عدا تلك التي كتب عليها “مصنوع من دهن حليب صافي ” أو التي لا يوجد دهن نباتي أياً كان نوعه في مكوناتها الموجودعلى العبوة ‏.

ويوجد كلا النوعين من المنتجات سواء “الطبيعية” أو “شبيهة” الطبيعية بصورة معلبة أو بعبوات مبردة ولا يختص قرار تغيير التسمية بالمعلبة فقط وبالطبع يمكن للمستهلك دائما الرجوع الى المكونات للبحث عن نوع الزيت النباتي المستخدم.

•وتختتم د.نسرين بالقول : أحب ان أنوه الي ان قرار هيئة الغذاء والدواء جاء لحماية المستهلك من الغش ومساعدته في اتخاذ قرار الشراء المناسبله وليس لإظهار ان احدهما أفضل من الآخر ، وعليه فإن كلا النوعين صالحللاستهلاك طالما ان المنتج أو شبيهه خضع في صناعته الى ممارسات التصنيع الجيد واشتراطات اللوائح الفنية السعودية .



توضيح المكونات

ويتحدث استشاري التغذية الدكتور خالد علي المدني قائلاً : ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية بإضافة كلمة “شبيه” على منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية، لتوضيح جميع المكونات التي تتضمنها المنتجات للمستهلك، ومعرفة المنتجات التي تحتوي على الدهون الطبيعة، وتلك التي تستبدل بالزيوت النباتية.

وكما أوضحت الهيئة بأن المنتجات المعنية هي التي يكون فيها الاستبدال كلياً أو جزئياً لدهن الحليب بالزيوت النباتية، وتسمى بـشبيه القشطة، شبيه الجبنة، شبيه الحليب المبخر، وغيرها.

وأكّد الدكتور المدني أن هذه المنتجات آمنة وجميع المواد المستخدمة فيها تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

منتجات الحليب

من جهة اخرى اوضح الصيدلي وائل بدر أن منتجات الحليب والألبان التي يطلق عليها «شبيه» هي المنتجات التي يتم فيها الاستبدال الكلي أو الجزئي لدهن الحليب بالزيوت النباتية ، كما أوضحت ذلك هيئة الغذاء والدواء، وأن منتجات شبيه الحليب والألبان مثل: «شبيه القشطة، وشبيه الحليب المبخَّر، وشبيه الجبن» يتم فيها استبدال دهن الحليب بالزيوت النباتية في منتجات شبيه الحليب والألبان؛ لأن تكلفتها أقل من دهن الحليب، ما يؤثر في انخفاض السعر النهائي للمنتج.

وأن منتجات الحليب والألبان التي يطلق عليها «شبيه»، آمنة وكل المواد التي تستخدم في هذه المنتجات تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وان إلزام الهيئة للمنتجين بتسمية هذه المنتجات بـ«الشبيه»؛ يأتي لزيادة تمكين المستهلك من اختيار المنتجات الأنسب له بكل سهولة ويسر، حيث أن جميع المنتجبن ملزمين بذكر كل مكونات ومعلومات البطاقة الغذائية على العبوة الخارجية للمنتج.