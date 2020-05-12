حلويات رمضان | طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل الكنافة بحشو المهلبية

المقادير اللازمة

نصف كيلو كنافة

سمن

2 كوب حليب

كوب كريمة

ملعقة صغيرة ماء زهر وماء ورد

شيرة

3 ملعقة كبيرة نشا الذرة

نصف كوب سكر أبيض

طريقة العمل

تقلب السمنة مع الكنافة جيداً

توضع نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة سمن

يقلب الحليب مع السكر والكريمة والنشا

ثم يرفع علي النار مع إستمرار التقليب حتي نحصل علي مهلبية متماسكة القوام

ترفع من علي النار ثم يوضع لها ماء الزهر و ماء الورد وتقلب

توضع المهلبية فوق الكنافة

ثم تغطي بنصف كمية الكنافة المتبقية

توضع الصينية في فرن مسخن مسبقاً حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتسقي بالشيرة مع مراعاة أن يكون بارد

ثم تترك لتبرد تماماً وتقدم