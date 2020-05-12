حجب 3 مواقع أجنبية خالفت نظام التجارة الإلكترونية

البلاد : متابعات

حجبت وزارة التجارة ثلاثة مواقع إلكترونية أجنبية إثر ورود بلاغات من المستهلكين للوزارة بخصوص عرضها منتجات بأسعار وخصومات وهمية وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم وضع بيانات تواصل صحيحة تمكن المشترين من التواصل مع المتاجر وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك ومخالفة لأحكام الإعلان الإلكتروني.

وتطبق الوزارة أحكام نظام التجارة الإلكترونية الصادر مؤخراً على المواقع المخالفة وفقاً لاختصاصها بمهام رصد وتتبع المواقع الإلكترونية المخالفة وحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد، حيث توقف وتحجب المواقع المخالفة بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد رصد المخالفة والإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

وحذرت وزارة “التجارة” عموم المستهلكين من الشراء من المواقع والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو الوزارة إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة “معروف” أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.