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تعرف علي أعراض سرطان الأمعاء

نرمين عباسaccess_time20 / رمضان / 1441 هـ      12 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

سرطان الأمعاء هو مصطلح عام للسرطان يبدأ في الأمعاء الغليظة

اعتمادًا على مكان بدء السرطان ، يطلق عليه أحيانًا “سرطان القولون” أو “سرطان المستقيم” أو “سرطان القولون والمستقيم”

تتطور معظم سرطانات الأمعاء من أورام صغيرة داخل القولون أو المستقيم تسمى “الاورام الحميدة” ، والتي تبدو وكأنها بقع صغيرة على بطانة الأمعاء أو مثل الكرز على السيقان

ليست كل الاورام الحميدة سرطانية، إذا تمت إزالة الاورام الحميدة ، فإن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ينخفض ​​بشكل كبير

ولكن يمكن أن يتطور سرطان الأمعاء مع القليل من أعراض الإنذارات المبكرة إن وجدت

ويمكن أن تشمل أعراض سرطان الأمعاء ما يلي :-

  • نزيف من المستقيم أو أي علامة دم بعد حركة الأمعاء
  • تغيير حديث ومستمر في عادة الأمعاء ، على سبيل المثال حركات الأمعاء الفضفاضة
  • الإمساك أو الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من المعتاد
  • التعب غير المبرر
  • فقر الدم (نقص الهيموغلوبين في الدم)
  • آلام في البطن أو الانتفاخ أو التشنج
  • الشعور بالتفريغ غير الكامل
  • حركات الأمعاء رقيقة
  • ألم في الشرج أو المستقيم
  • نتوء في الشرج أو المستقيم
  • فقدان الوزن

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض سرطان الأمعاء استشارة طبيبهم للتشخيص والنصيحة السريرية في أقرب وقت ممكن حتى لو لم يتم الكشف عن الدم في اختبار الدم الخفي في البراز

نرمين عباس

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