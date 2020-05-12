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أطباق رمضان | طاجن باستا بالتركي المدخن

نيفين عباسaccess_time20 / رمضان / 1441 هـ      12 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة جديدة لتقديم طاجن المكرونة أو الباستا مع شرائح التركي أو الرومي المدخن بدلاً من الدجاج لتجددي من أطباقك الرمضانية

المقادير اللازمة

مكرونة مسلوقة نوع بحسب الرغبة
كوب جبن تشيدر مبشور
نصف جبن بارميزان مبشور
كوب جبن موزاريلا مبشور
صدور تركي مدخن مقطعة

لصلصة البشاميل
5 ملاعق كبيرة دقيق
2 كوب حليب
كوب كريمة
5 ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل أبيض

طريقة العمل
نضع الدقيق في قدر مع الزبدة ويحمر حتي يقشر
يضاف له الحليب والكريمة والملح والفلفل وتقلب حتي نحصل علي خليط قوام كثيف
يقلب التركي المدخن مع المكرونة والاجبان بعد ان يضاف لهم قليل من البشاميل
ندهن البايركس بالقليل من البشاميل
ثم نوزع المكرونة في البايركس ونضع فوقها البشاميل
ندخل البايركس فرن ساخن 30 دقيقة حتى تبدأ الجوانب في الاحمرار ثم نشغل الشواية حتى يحمر الوجه
نخرج الصينية من الفرن ونتركها تهدأ ثم تقطع وتقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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