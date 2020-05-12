أطباق رمضان | طاجن باستا بالتركي المدخن

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة جديدة لتقديم طاجن المكرونة أو الباستا مع شرائح التركي أو الرومي المدخن بدلاً من الدجاج لتجددي من أطباقك الرمضانية

المقادير اللازمة

مكرونة مسلوقة نوع بحسب الرغبة

كوب جبن تشيدر مبشور

نصف جبن بارميزان مبشور

كوب جبن موزاريلا مبشور

صدور تركي مدخن مقطعة

لصلصة البشاميل

5 ملاعق كبيرة دقيق

2 كوب حليب

كوب كريمة

5 ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أبيض

طريقة العمل

نضع الدقيق في قدر مع الزبدة ويحمر حتي يقشر

يضاف له الحليب والكريمة والملح والفلفل وتقلب حتي نحصل علي خليط قوام كثيف

يقلب التركي المدخن مع المكرونة والاجبان بعد ان يضاف لهم قليل من البشاميل

ندهن البايركس بالقليل من البشاميل

ثم نوزع المكرونة في البايركس ونضع فوقها البشاميل

ندخل البايركس فرن ساخن 30 دقيقة حتى تبدأ الجوانب في الاحمرار ثم نشغل الشواية حتى يحمر الوجه

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تهدأ ثم تقطع وتقدم