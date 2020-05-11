وزير المالية: حساب المواطن مستمر.. والإجراءات الأخيرة تحمي الاقتصاد

البلاد : متابعات

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الإجراءات التي أعلنها في وقت مبكر من اليوم الاثنين تهدف إلى تمكين وضع المالية العامة؛ وذلك لحماية ودعم الاقتصاد في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وقال وزير المالية، في لقاء مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إنه “على الرغم من كل ما يحدث حول العالم، نحن ملتزمون بمواصلة الإصلاحات، وضمان القوة المالية والحفاظ على احتياطاتنا المالية ونحن نملك أدوات دعم الاقتصاد ، حتى نخرج من أزمة فيروس كورونا “.

وكشف “الجدعان”؛ أن المملكة أخذت بعين الاعتبار كثيراً من الخيارات وتأثيرها اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ووصف الإجراءات المعلنة، صباح اليوم الإثنين، وفقاً لخبراء اقتصاد وآخرين، بأنها الأقل إلحاقا للضرر بالاقتصاد والقوة المالية للسعودية.

وأشار “الجدعان”؛ إلى أن الأولويات هي الرعاية الصحية وسبل المعيشة والحفاظ على القوة المالية حتى يستمر دعم الاقتصاد عند خروجه من حالة الإغلاق. قائلاً: “نحن لا نخفض الإنفاق؛ بل نعيد تخصيص الإنفاق، بسبب الزيادات في الإنفاق التي خصّصناها لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف السعوديين في القطاع الخاص، وأيضاً بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية؛ ليس فقط لعلاج المواطنين، ولكن أيضاً لعلاج غير السعوديين، الذين يشكلون 85 % من حالات فيروس كورونا .

وذكر وزير المالية ، أن زيادة الضريبة المضافة أحد الأشياء المساعدة هذا العام، لكنها ستساعد بشكل أكثر في العام المقبل والعام الذي يليه عند الخروج من أزمة كورونا، قائلاً: “نحن لا نزيد الإيرادات الآن لأنه لا يوجد إنفاق، على أي حال الناس لا ينفقون بقدر ما كانوا ينفقون بسبب الإغلاق ومع خروجنا من هذه الأزمة ستعمل الحكومة لدعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لضمان عدم انقطاعه عن العمل خلال هذه الفترة”.

وأكد الوزير “الجدعان”؛ أن حساب المواطن مستمر ولن يتأثر، وأن بدل غلاء المعيشة كان أمراً مؤقتاً وفقاً للمعلن منذ البداية وتأثيره محدود للغاية، مشيراً إلى أن الدعم والإصلاحات الأخرى مستمرة.