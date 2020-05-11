تسجيل 1966 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الاثنين) تسجيل 1966 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 41014 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 9 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 255 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 1280 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 12737 حالة، لافتاً إلى أن هناك 28022 حالات نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، 149 منها حالات حرجة بالعناية المركزة.

وأوضح العبدالعالي أن 22% من الحالات الجديدة هي لإناث، و 78% لذكور، و 7% من الحالات لأطفال، و 4% لكبار سن، مبيناً أن 38% من الحالات كانت لمواطنين، و 62% لغير سعوديين.

حالات #كورونا الجديدة في المملكة حسب المدن: