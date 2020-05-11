“التحالف” يكذب ادعاءات الحوثيين تجاه المملكة

عدن – البلاد

فندت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاءات الحوثيين تجاه المملكة، مؤكدة أنه لا صحة لمزاعمها بشأن ترحيل السعودية لـ800 صومالي إلى اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن ما نشرته المليشيات الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة لـ800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

ولفت إلى أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن، مشيرا إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية قامت في إبريل الماضي بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا، ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، مؤكداً أن المملكة تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.

وفي سياق إجرام الميليشيات الحوثية، اتهم أبناء قبيلة الزوبة بمديرية القريشية في محافظة البيضاء الحوثيين، بخطف 3 أشخاص وتعذيبهم بطريقة وحشية حتى الموت ورمي جثثهم في منطقة نائية.

وظهرت آثار التعذيب على جثث الأشخاص الثلاثة عند العثور عليهم في منطقة نائية في مديرية القريشية، بينما قالت مصادر محلية إن “رعاة أغنام من قبيلة الحطيمة عثروا على الجثث الثلاث وعليها آثار تعذيب وحشي، وتم رميها عند سفح جبل بمديرية القريشية”، وتم التعرف على هوية جثتين فقط هما أسامة أحمد الزوبة، وحفظ الله الحليسي الزوبة من أبناء قبيلة الزوبة بقيفة، وفق المصادر، التي أكدت أن أبناء المنطقة اتهموا ميليشيات الحوثي بخطفهم وتعذيبهم حتى الموت ورمي جثثهم في منطقة نائية.

وقتلت ميليشيات الحوثي الإرهابية امرأة في قصف على منازل وممتلكات المواطنين بمنطقة قانية في محافظة البيضاء. وأكدت مصادر محلية مقتل زوجة عبدالعزيز الخبراني جراء قصف الميليشيا بقذائف الهاون منازل المواطنين بقرية النجر في قانية، حيث اخترقت إحدى القذائف غرفتها وأدت إلى مقتلها.

إلى ذلك، وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، ضد المدنيين في مدينة تعز، خلال شهر إبريل الماضي.

وقال المركز إن ميليشيات الحوثي تسببت بمقتل 22 مدنيا، بينهم 7 نساء وطفلان خلال قصف ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية بالقذائف المختلفة، مرتكبة خلالها مجزرة دموية راح ضحيتها 6 نساء وطفلتان وأصيبت 7 نساء و5 طفلات ورجل واحد، كما قتل 5 مدنيين برصاص مباشر من قبل الميليشيات، فيما قتل قناص تابع للحوثي 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل، كما أعدمت الميليشيات مدنيين اثنين وتوفي طفل جراء التعذيب من قبل الميليشيات، وارتكبت مجزرة أخرى حيث قامت بإحراق منزل مدني في هجدة، مما تسبب بمقتل 4 من أبنائه حرقا.