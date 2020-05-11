إصدار أكثر من 15 ألف عقد للأراضي السكنية منذ بداية “الاحترازات الصحية”

البلاد : واس

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان 15,374 عقداً لأراضٍ سكنية منذ بداية فترة الاحترازات الصحية وتفعيل العمل عن بعد لجميع الأنشطة والقطاعات للحد من انتشار فايروس كورونا منذ منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن، ضمن جهود البرنامج المستمرة لزيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح “سكني” أن تسليم الأراضي يأتي ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يُتيحها البرنامج لمستفيديه في جميع مناطق المملكة أو شراء وحدات ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ وذلك لبناء منازلهم ذاتياً بعد إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها خلال عام واستكماله خلال 3 أعوام.

وأشار البرنامج إلى أن تطبيق وموقع “سكني” يُتيح اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم بإجراءات سهلة وميسرة تختصر الجهد والوقت دون الحاجة لزيارة فرع الوزارة وكذلك توقيع عقودها إلكترونياً، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل تملك الأسر السعودية.