انخفاض أسعار البنزين.. 95 بـ 0.82 ريال و 91 بـ 0.67 ريال

البلاد : متابعات

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحديث أسعار البنزين في المملكة حيث بلغت الأسعار لبنزين 91 نحو 0.67 ريال، وبنزين 95 نحو 0.82 ريال، والديزل 0.47 ريال، والكيروسين 0.64 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال وأن التطبيق سيكون ابتداء من اليوم 11 أبريل 2020.

وأكدت الشركة أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وقد اكدت وزارة “التجارة” على متابعة التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية لبلاغات المستهلكين.. ودعت للإبلاغ عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك: 1900