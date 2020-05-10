وفيات كورونا تتخطى 280 ألف حالة على مستوى العالم

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” ، أن عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم تخطى 280 ألف حالة، وفقًا لما ذكرته قناة”سكاي نيوز عربية” الإخبارية، مساء اليوم الأحد، والتي لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.