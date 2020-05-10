الدولية

وفيات كورونا تتخطى 280 ألف حالة على مستوى العالم

امنية رشادaccess_time18 / رمضان / 1441 هـ      10 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، أن عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم تخطى 280 ألف حالة، وفقًا لما ذكرته قناة”سكاي نيوز عربية” الإخبارية، مساء اليوم الأحد، والتي لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وكانت الصين أصدرت مقالًا مطولًا تفند فيه ما وصفته بأنه 24 “ادعاء غير منطقي” أطلقها بعض الساسة الأمريكيين البارزين بشأن تعاملها مع تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونفت وزارة الخارجية الصينية أغلب اتهامات الساسة الأمريكيين، خاصة اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الصين حجبت معلومات وأن الفيروس نشأ في معمل في مدينة ووهان الصينية.

omneia rashad

كتب بواسطة

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