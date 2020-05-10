“هدف” يودع 17.2 مليون ريال مكافأة لـ 6.098 متدرباً ومتدربة

البلاد : متابعات

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 17,240,500 مليون ريال مكافأة لـ 6,098 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر أبريل الماضي.

وأبان “هدف” أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حسابات المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريبي على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط : taqat.sa/tamheer.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدد “هدف” دعوته الخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج “تمهير”، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، أو العمل عن بعد، وفقاً لتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.