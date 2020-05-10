نيويورك: قلق و ذعر من مرض الأطفال المرتبط بفيروس كورونا

صحة و عافية متابعاتنيويورك: قلق و ذعر من مرض الأطفال المرتبط بفيروس كورونا فرناس حفظيaccess_time18 / رمضان / 1441 هـ 10 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق أصاب الذعر والقلق مدينة نيويورك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بمتلازمة تصيب الأطفال، ويشتبه العلماء أن هذا المرض يرتبط بفيروس كورونا المستجد. ولقد أعلن رئيس بلدية نيويورك عن تسجيل 38 إصابة بالمتلازمة التي تسبب التهابات عدة لدى الأطفال في مدينة نيويورك، بينما هناك 9 حالات أخرى مشتبهة بانتظار تأكيدها. كما صرح حاكم نيويورك أندرو كومو في عطلة نهاية الأسبوع أنه تم تسجيل 3 وفيات في أنحاء الولاية على صلة بالمتلازمة، إحداها في المدينة. وتشمل أعراض المتلازمة ارتفاعا ثابتا في درجة الحرارة وطفحا جلديا وألما في المعدة واستفراغا. كما أن هذه المتلازمة تدفع جهاز المناعة في جسم الطفل لإطلاق استجابة كثيفة كاسحة تقريبا ويتسبب ذلك بضرر في الجسم. ويذكر أن كاواساكي مرض غامض يصيب بشكل خاص الأطفال حتى سن الخامسة ويتسبب بالتهاب في الأوعية الدموية، ما يتسبب بارتفاع في درجة الحرارة وتقشر في الجلد وألم في المفاصل.