تسجيل 1912 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 1912 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 39048 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 7 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 246 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 1313 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 11457 حالة، لافتاً إلى أن هناك 27345 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، 143 منها حالات حرجة بالعناية المركزة.

وأوضح العبدالعالي أن من 21 % من الحالات الجديدة هي لإناث، و 79 % لذكور، و 8 % من الحالات لأطفال، و 3% لكبار السن، مبيناً أن 35% من الحالات كانت لمواطنين، و 65% لغير سعوديين.

الحالات الجديدة بـ #كورونا في المملكة حسب المدن: