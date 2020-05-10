ظافر العابدين يشارك في بطولة مسلسل The Eddy على نتفليكس

الفن متابعاتظافر العابدين يشارك في بطولة مسلسل The Eddy على نتفليكس فرناس حفظيaccess_time18 / رمضان / 1441 هـ 10 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق بدأت شبكة نتفليكس، يوم الجمعة، عرض أولى حلقات المسلسل الأمريكي الفرنسي، “the eddy”، من إخراج داميان شازيل الحاصل على أوسكار عن فيلم la la land، ويشارك في بطولته الفنان التونسي ظافر العابدين. ويعد المسلسل من إنتاج فرنسي- أمريكي مشترك، وتدور أحداثه عن مالك ملهى يتعامل مع الفوضى اليومية لعالم الموسيقى في قلب العاصمة الفرنسية باريس. كما يشارك في بطولة المسلسل جوانا كوليج ، وميليسا جورج المرشحة لجائزة جولدن جلوب ، وراندي كربر وطاهر رحيم وأندريه هولاند. ويشارك أيضا في الإخراج المخرجة المغربية هدى بن يمنية الحائزة على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي والمخرجة ليليى مراكشي، والمسلسل من تأليف جاك ثرون. يذكر أن الفنان ظافر العابدين شارك في العديد من الأعمال العالمية ومنها rise of the foot soldier, children of men, black forest. ومن أحدث أعماله العربية مشاركته في مسلسل عروس بيروت، ويشارك أيضا في بطولة الفيلم المصري “العنكبوت” مع الفنان أحمد السقا ومنى ذكي .