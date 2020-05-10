“صحة الشرقية” تجري أكثر من 60 ألف فحص لكورونا

البلاد : متابعات

أجرى المختبر الإقليمي بصحة الشرقية أكثر من 60 ألف فحص لفيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي.

أكدت “صحة الشرقية” أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، الذي يضم كادره الطبي 3 أطباء و15 أخصائياً وفنياً صحياً، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهله وأجهزة حديثة، مكنت من إنجاز 60 ألف فحص منذ مارس الماضي وحتى اليوم بمعدل 1000 فحص كل 24 ساعة”.

وأضافت “صحة الشرقية”: ” يعمل في المختبر العديد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى العديد من الكوادر الاستشارية والفنية ، وهو ما ساهم في تحقيق هذا العمل الذي يهدف لثبات المنظومة الصحية “.

ويستقبل المختبر الإقليمي بالشرقية راغبي إجراء الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار، على مدار الساعة حيث أن العمل متواصل والجهود مبذولة.