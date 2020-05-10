رقابة مشددة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بتبوك

تبوك- البلاد

كثفت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بالمنطقة للتأكد من تطبيقهم والتزامهم باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلبات الغذائية لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين بالإضافة إلى تشديد الرقابة على تصاريح سلامة قائد المركبة من الفيروس ونظافة المركبة وتوافر الاشتراطات اللازمة في الغذاء الذي يتم نقله، والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تباشر وقت منع التجول الكشف على سيارات توصيل الأغذية، للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية، مشيرةً إلى تركيز تواجد هذه النقاط بالمناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عدد كبير من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي، حيث رصدت 21 مخالفة فيما تم رصد تطبيق العديد من مقدمي التوصيل للإجراءات الصحية وهو ما يدل على الوعي الصحي لديهم ولدى المنشآت الغذائية.