تدشين حلقتي خضار الأسبوع القادم

جدة – مهند قحطان

بعد أن شهدت جدة افتتاح العديد من حلقات الخضار المؤقتة أكدت أمانة جدة لـ”البلاد” أنه خلال الاسبوع القادم سيتم افتتاح سوقين جديدين وانه جاري دراسة مواقع أخرى للأسواق

وعلى الرغم من أماكن تواجدها وسرعة تنفيذ المشروع الا ان حلقات الخضار المؤقتة تشهد ازدحاما واقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين لقضاء حاجاتهم.

وفي جولة لـ” البلاد “على المحلات المخصصة لبيع الخضار الا اننا نجد فارقا كبيرا في الأسعار ما بين حلقة الخضار وهذه الأسواق حيث يصل كيلو الطمام الطازج في مراكز التموين الى 10 ريالات اما في حلقة الخضار سعر الكيلو الواحد 5 ريالات وهذا يبين ان السعر مضاعف 100% لهذا نرصد ازدحاما كثيفا بعد تدشينها.

اسلام صقر يقول ذهبت للتسوق بأحد مراكز التموين القريب من منزلي لشراء احيتاجاتي قبل موعد منع التجول وكنت في عجلة من امري واخذت كمية بسيطة من الخضروات والفاكهة الا انني تفاجأت عندما وصلت الى المحاسب ان أسعار الخضروات والفاكهة قد تجاوزت ال 100 ريال وهذا سعر مرتفع جدا كما لاحظت ان سعر كيلو الطامطم يصل قرابة 9 ريالات ونصف عندها لم احاسب وخرجت من السوق وتوجهت مباشرة في اليوم التالي الى حلقة الخضار والذي كان مواكبا لفتح أبواب الحلقة المؤقتة للمواطنين هناك لاحظت السوق الحقيقي لهذه المنتجات واسعارها الحقيقية بين نداءات البائعين عندها لم يخطر ببالي سوى الاستفسار عن سعر كيلو الطماطم والذي كان بـ 5 ريالات فقط.

وأشار اسلام إلى أنه يجب على الزبائن التوجه للحلقة القريبة من الحي الخاص به او المجاور له بدلا من شراء الخضروات والفاكهة من الأسواق التجارية كونها مرتفعة الأسعار ومنها لا يكون طازجا اما في الحلقة ستجد كل شيء وجديد وباسعار في متناول الجميع، لذا أوجه شكري لامانة جدة على هذه المشاريع التي ساعدت الجميع خصوصا في هذه الجائحة على تقليل الزحام.

اسعار معقولة

من جهته يقول مهند المطري والذي يقطن في حي الفيحاء والذي تتواجد به حلقة خضار انني وفي البداية اشكر امانة جدة على هذه الحلقة التي سهلت علينا قضاء حاجاتنا من الفاكهة والخضروات بدلا من الذهاب لاي مركز تسويق والشراء منه كون اغلبه مزدحما بالزبائن، لافتا إلى أن الحلقة المؤقتة تتميز بالاسعار المعقولة.

وختم المطري حديثه اتمنى من امانة محافظة جدة ان تقوم بوضع حلقة في كل حي لكي يتسنى للبقية الشراء سريعا واحترازا في حال اصبحت الحلقة مزدحمة وايضا سيسهل على العديد من المواطنين والمقيمين شراء حاجاتهم مشيا على اقدامهم بدلا من الذهاب بالمركبات والتي بدورها تشكل ازدحاما.

نطاقات الاسواق

من جهتها اكدت امانة محافظة جدة لـ(البلاد) انه ومنذ بداية شهر رمضان المبارك قمنا بإنشاء 5 اسوق مؤقتة للخضار والفواكه، وتم توزيعهاعلى نطاقات البلديات الفرعية الرئيسية “شمال – وسط – شرق – غرب” وهي كالتالي : سوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف السلام مول مساحة ٣٨٠٠ م٢ بعدد إجمالي ٢٠مبسط مقسمه إلى جزئين ليستفيد منها ٤٠ بائعا

وسوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف سوق الشاطئ مساحة ٣٥٠٠ م٢ بواقع ٢٠ بسطة مقسمه إلى ٢ إجمالي ٤٠ مبسطا.

وسوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف ارض الفعاليات في ابحر الجنوبية ١٦٠٠٠ م٢ ٢٠ مبسط ويقسم إلى ٢ إجمالي ٤٠ وميزته الدخول إلى المباسط والشراء من السيارة خدمة سيارات

وسوق الخضار والفاكهة المؤقت بكيلو ١٤ مساحة ٢١٠٠ م٢ بواقع ٢٠ بسطة مقسمه إلى ٢ إجمالي ٤٠ مبسطا.

وسوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف الياسمين مول ٢٣٥٠ مترا بواقع ٢٠ بسطة مقسمة إلى ٢ إجمالي ٤٠ مبسطا.,

وتعد الأسواق نموذجاً للأسواق “المؤقتة” خاصة خلال الفترة الحالية وما تقتضية من إجراءات احترازية مكثفة سواءً من الناحية التنظيمية وتطبيق “التباعد الاجتماعي” بما يكفل سلامة المتسوقين وانسيابية حركتهم خلال فترة عمل الأسواق والتي تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً، كما تقوم الفرق الميدانية بمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والنظافة في المواقع.