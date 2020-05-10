أعراض الإصابة بالربو

نرمين عباس

عندما تزداد أعراض الربو سوءًا ، يُعرف هذا باسم “نوبة الربو” عادةً ما تتطور نوبة الربو الحادة ببطء ، وتستغرق 6 إلى 48 ساعة لتصبح خطيرة

ومع ذلك ، بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن تزداد أعراض الربو سوءًا بسرعة

إذا كنت تعاني من الربو ، فقد يكون لديك واحد أو أكثر من هذه الأعراض :-

الشعور بضيق في التنفس (قد تتلهف على التنفس)

ضيق صدر شديد

صفير عند التنفس

السعال ، خاصة في الليل وفي الصباح الباكر

الهجمات الناتجة عن ممارسة الرياضة والتعرض لمسببات الحساسية ( المواد المسببة للحساسية مثل الغبار أو شعر الحيوانات) والمحفزات الأخرى

تستيقظ كثيرًا في الليل مع أعراض الربو

في نوبة الربو الحادة ، قد تحدث أشياء أخرى مثل :-