المرأه صحة و عافية متابعات

أعراض الإصابة بالربو

نرمين عباسaccess_time18 / رمضان / 1441 هـ      10 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

عندما تزداد أعراض الربو سوءًا ، يُعرف هذا باسم “نوبة الربو” عادةً ما تتطور نوبة الربو الحادة ببطء ، وتستغرق 6 إلى 48 ساعة لتصبح خطيرة

ومع ذلك ، بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن تزداد أعراض الربو سوءًا بسرعة

إذا كنت تعاني من الربو ، فقد يكون لديك واحد أو أكثر من هذه الأعراض :-

  • الشعور بضيق في التنفس (قد تتلهف على التنفس)
  • ضيق صدر شديد
  • صفير عند التنفس
  • السعال ، خاصة في الليل وفي الصباح الباكر
  • الهجمات الناتجة عن ممارسة الرياضة والتعرض لمسببات الحساسية ( المواد المسببة للحساسية مثل الغبار أو شعر الحيوانات) والمحفزات الأخرى
  • تستيقظ كثيرًا في الليل مع أعراض الربو

في نوبة الربو الحادة ، قد تحدث أشياء أخرى مثل :-

  • الاستنشاق المخلص ، التي عادة ما تكون زرقاء، لا يساعد أعراض على الإطلاق
  • أعراض الصفير والسعال وضيق الصدر شديدة وثابتة
  • نبضك يتسابق
  • تشعر بالاضطراب أو القلق
  • تبدو شفتيك أو أظافرك باللون الأزرق
  • صعوبة في التحدث
نرمين عباس

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *