أعراض الإصابة بالربو

نرمين عباس
عندما تزداد أعراض الربو سوءًا ، يُعرف هذا باسم “نوبة الربو” عادةً ما تتطور نوبة الربو الحادة ببطء ، وتستغرق 6 إلى 48 ساعة لتصبح خطيرة
ومع ذلك ، بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن تزداد أعراض الربو سوءًا بسرعة
إذا كنت تعاني من الربو ، فقد يكون لديك واحد أو أكثر من هذه الأعراض :-
- الشعور بضيق في التنفس (قد تتلهف على التنفس)
- ضيق صدر شديد
- صفير عند التنفس
- السعال ، خاصة في الليل وفي الصباح الباكر
- الهجمات الناتجة عن ممارسة الرياضة والتعرض لمسببات الحساسية ( المواد المسببة للحساسية مثل الغبار أو شعر الحيوانات) والمحفزات الأخرى
- تستيقظ كثيرًا في الليل مع أعراض الربو
في نوبة الربو الحادة ، قد تحدث أشياء أخرى مثل :-
- الاستنشاق المخلص ، التي عادة ما تكون زرقاء، لا يساعد أعراض على الإطلاق
- أعراض الصفير والسعال وضيق الصدر شديدة وثابتة
- نبضك يتسابق
- تشعر بالاضطراب أو القلق
- تبدو شفتيك أو أظافرك باللون الأزرق
- صعوبة في التحدث