غوتيريس: يجب كبح «تسونامي الكراهية» بسبب «كوفيد»

نيويورك – وكالات

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس (الجمعة)، على أهمية بذل جهد عالمي كبير لكبح “تسونامي الكراهية وكره الأجانب” الذي أطلقته جائحة فيروس كورونا.

وقال غوتيريس، في رسالة بثها عبر تقنية الفيديو: “تصاعدت عبر الإنترنت وفي الشوارع المشاعر المعادية للأجانب وانتشرت نظريات المؤامرة المعادية للسامية وحدثت هجمات ضد المسلمين مرتبطة بكوفيد 19”.

وتابع: “ومع كون كبار السن من بين الفئات الأكثر تعرضا للإصابة، فقد انتشرت تصرفات مهينة تشير إلى أنهم هم أيضا أكثر الأشخاص الذين يمكن التضحية بهم”. ولفت إلى أن المهاجرين واللاجئين “تعرضوا للتشويه بصفتهم مصدرا للفيروس”، وحرموا من الحصول على العلاج، كما تم استهداف الصحفيين والعاملين الصحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعيا القادة السياسيين إلى إظهار التضامن مع جميع أفراد المجتمع والمجتمع المدني لزيادة التواصل مع الأشخاص الضعفاء.