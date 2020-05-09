تسجيل 1704 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (السبت)، تسجيل 1704 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 37136 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 10 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 239 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 1024 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 10144 حالة.

وأوضح متحدث الصحة أن 30% من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و70% لغير سعوديين، و18% منها لإناث، و82% لذكور، فيما سُجلت 6% من الحالات بين الأطفال، و4% لكبار السن، و90% لبالغين.

وأفاد أن فترة التعافي من المرض تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض تقريبًا إلى 5 أسابيع في مداها البعيد.

سيتم تنفيذ الفحص الموسع على مراحل، حيث تم البدء بالمسح النشط الموجّه، وبدأت الآن المرحلة الثانية عبر تقديم الدعوات لمن قام بالتقييم الذاتي عبر تطبيق #موعد لتطبيق الفحص المخبري. وأكد متحدث الصحة أنه