انقاذ سيدة تسعينية من ورم في الأمعاء في المستشفى السعودي الألماني بالدمام

الدمام- حمودالزهراني

تمكن الفريق الطبي بقيادة د. خالد أبو العلا (استشاري و رئيس قسم الجراحة) في المستشفى السعودي الألماني في الدمام من إزالة ورم في الأمعاء الدقيقة لسيدة تسعينية كان يسبب لها آلام مبرحة بالبطن و أنيميا حادة و ارتفاع في درجة الحرارة حيث بلغ حجم الورم ١٥ سم و تم استئصال الورم مع جزء من الأمعاء الدقيقة و إعادة توصيلها مرة أجرى في عملية جراحية دقيقة امتدت لنحو ثلاث ساعات ولم يحدث أي نزيف اثناء الجراحة و لم يتطلب نقل أي دم للمريضة بفضل الله تعالى وكفاءة الأطباء العاملين بالمستشفى وتوفر احدث المعدات الطبية وخرجت المريضة من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة .

والجدير بالذكر بان وحدة الجراحة بالمستشفى السعودي الألماني في الدمام تتميز بتوفيرأفضل الكفاءات الطبية و بخبرات وطنية و عالمية وتطبيق اعلى معايير التعقيم العالمية ،

كما أن المستشفى مجهز بسعة 150 سرير لخدمة العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب و المناظير .