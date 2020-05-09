الجيش يسقط قيادات الحوثي.. ويفشل هجماتهم بصرواح

البلاد – رضا سلامة

فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الجمعة)، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 104 انتهاكات لهدنة اليمن خلال 24 ساعة، راصدا 2676 انتهاكًا حوثيا لوقف إطلاق النار منذ إعلانه، تتوالى إخفاقات الميليشيات الحوثية في ظل تكبدها خسائر فادحة وسقوط مزيد من قياداتها البارزة قتلى في ميادين المعارك الدائرة في مختلف الجبهات.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني أفشلت، فجر أمس، هجوما واسعا لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، مبينة أن المعارك أسفرت عن مصرع قائد الهجوم للميليشيات في جبهة صرواح، العقيد خالد حسين الكحلاني، مع عدد من العناصر الحوثية، مشيرة إلى أن الجيش الوطني وبمساندة من القبائل أفشلوا محاولة التسلل الحوثية إلى مواقع في جبهة صرواح، وتمكنوا من دحرها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز بها في ذات الجبهة.

ولفتت المصاجر إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري، ولم تلتزم بالهدنة التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية، استجابة للنداءات الأممية من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر متطابقة مصرع قياديين بارزين في صفوف الميليشيات الحوثية، في المواجهات التي شهدتها جبهة “الوهبية” بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، خلال اليومين الماضيين، أحدهما العقيد حمود المحاقري.

وتخوض قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية من مقاتلي القبائل، مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة “الوهبية” بمديرية “السوادية”، شمالي محافظة البيضاء. وقال مصدر ميداني، إن قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، وصلت إلى مشارف سوق “الوهبية”، الذي بات تحت سيطرتها النارية، مؤكدا تأمين مواقع “الحُمة” الاستراتيجية، وعدد من المواقع الأخرى الواقعة في أولى مناطق “الوهبية”.

وكانت الميليشيا الحوثية الانقلابية، اعترفت الخميس بمصرع قائد القوات الخاصة التابعة لها اللواء محمد عبدالكريم الحمران، بينما أفادت مصادر محلية بمقتله في معارك بمحافظة صعدة، والحمران ثاني قائد لهذه القوات التابعة للميليشيات الحوثية يلقى مصرعه، بعد مقتل قائدها السابق المدعو أبو شهيد الجرادي.