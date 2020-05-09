إفريقيا تتجاوز الـ50 ألف إصابة.. وارتفاع حالات التعافي

أديس أبابا – وكالات

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية بشدة، إذ انتشر “كوفيد 19” في 53 دولة، وتجاوزت الإصابات الإجمالية حاجز الـ50 ألف حالة، وفقا لما أكده المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، مبينا أن حصيلة الإصابات بالفيروس في القارة السمراء ارتفعت 2.346 ألف حالة خلال الـ 24 الماضية ليصل إلى 51698 حالة أمس (الجمعة).

ولفت مدير المركز جون نكينجاسونغ، إلى أن القارة الإفريقية سجلت 17590 حالة تعاف من المرض في مختلف أنحائها، إلى جانب ارتفاع حالات الوفاة إلى 2012 حالة وفاة، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن، تليها مصر. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس تسجيل حالة إصابة واحدة، وحالة وفاة واحدة، بينما أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني أن بلاده تمكنت من تفادي حوالي 200 وفاة يوميا بفيروس كورونا بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخادها لتطويق الجائحة وتقليص عدد الإصابات.

وأوضح العثماني في لقاء صحفي أمس أن الوضعية الوبائية لانتشار الفيروس متحكم فيها، وأن عدد الإصابات والوفيات تقلص في الأيام الماضية إلى نسبة 3،3 %، مستبعدا إمكانية تحديد تاريخ محدد للخروج من حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مجموعة من السيناريوهات التي سيتم اعتماد أحدها وفق مستجدات الحالة الوبائية.