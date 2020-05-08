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ولي العهد يؤكد دعم المملكة لنماء العراق وأمنه

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1441 هـ       8 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته لدولة رئيس الوزراء العراقي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.

وأكد سمو ولي العهد دعم المملكة لما يحقق للعراق نمائه وأمنه وحرص المملكة على تقوية العلاقات بين البلدين.
من جهته عبر دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.

صحيفة البلاد

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