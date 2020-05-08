هشام الفالح يشكر القيادة على الثقة بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية

الرياض ؛غدير الطيار

رفع وكيل وزارة الداخلية معالي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – ولسمو وزير الداخليه صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يحفظهم الله – على الثقة الكريمة بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبه الممتازه .

وأكد معالي الدكتور الفالح عن اعتزازه بهذه الثقه ، والتي تعتبر وسام فخر واعتزاز، وحافزاً لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات القيادة حفظها الله.

وأعرب وكيل وزارة الداخلية عن شكره وامتنانه لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بإمارة المنطقة، لافتاً إلى أن توجيهات سموه كانت المرجعية التي نهل منها أساسيات العمل الإداري، مثمناً في ذات الوقت لنائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان الدعم والمساندة والتي كانت المحفّز نحو المزيد من التطوير.

وفي ختام تصريحه سأل معاليه الله أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتجدر الاشارة بان الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح من مواليد عام 1396 هـ، وهو أستاذ مساعد، بقسم التخطيط العمراني، بكلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود بالرياض، وشغل منصب وكيل “إمارة منطقة مكة المكرمة” منذ مايو 2018، وهو أمين عام “هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة”، وعضو مجلس إدارة “جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة”.