مقتل قيادي حوثي

صنعاء – وكالات

اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية، دون أن تفصح كعادتها عن مكان وتاريخ مقتله.ونعت قيادات حوثية رفيعة مصرع قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيات اللواء محمد عبدالكريم الحمران، فيما ذكرت مصادر في جماعة الحوثي أن اللواء الحمران قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيا، قُتل في معارك بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.ويعد الحمران ثاني قائد حوثي يلقى مصرعه، بعد مقتل القائد السابق المدعو أبو شهيد الجرادي في المعارك الدائرة مع القوات الحكومية.