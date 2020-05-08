لماذا يتم إجراء استئصال الغدة الدرقية للطفل؟

نرمين عباس

استئصال الغدة اللحمية هو الاستئصال الجراحي للأدوية اللحمية ، وهي كتل صغيرة من الأنسجة الرخوة توجد في الجزء الخلفي من الأنف عند الأطفال

إنها عملية قصيرة وآمنة ، لكن طفلك سيعاني من التهاب في الحلق لبضعة أيام

لماذا يتم إجراء استئصال الغدة الدرقية؟

تعتبر الزوائد الأنفية جزءًا من جهاز مناعة الطفل وتساعد في حماية أنفه وحلقه من العدوى

ولكن يمكن أن تصاب الزوائد الأنفية أيضًا ، وإذا حدث ذلك بشكل متكرر ، فقد يسبب مشاكل مثل :-

التهابات الأذن المتكررة ، الأذن الغراء أو التهاب الجيوب الأنفية

التدخل في التنفس واضطراب النوم ، مما يؤدي إلى الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم

إذا كانت هذه المشاكل خطيرة واستمرت ، فقد يوصي طبيبك باستئصال الغدة لطفلك

في بعض الأحيان ، تتم إزالة الزوائد الأنفية أيضًا عندما يتم إخراج اللوزتين من الطفل أو إدخال الحلقات لأذن الغراء لأن جميع هذه الحالات مرتبطة

ماذا يحدث أثناء استئصال الغدة

يتم إجراء استئصال الغدّة تحت مخدر عام ، لذلك لن يكون لدى طفلك أي وعي أو ألم أثناء العملية

يقوم الجراح بإزالة أنسجة الغد من خلال فم الطفل المفتوح، يستغرق هذا عادةً حوالي 30 دقيقة

يجب أن يستريح طفلك لمدة يوم أو يومين ، ثم يمكنه العودة إلى أنشطته العادية