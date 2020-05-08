تسجيل 1701 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت #وزارة_الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل 1701 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 35432 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 10 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 229 حالة وفاة.

وأضاف أنه تم تسجيل 1322 حالة تعافي جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 9120 حالة، لافتاً إلى أن هناك 26856 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 141 حالة حرجة بالعناية المركزة.

وأوضح أن 22% من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و78% لغير سعوديين، و13% منها لإناث، و87% ما بين الذكور، فيما سُجلت 4% من الحالات بين الأطفال، و3% لكبار السن، و93 % لبالغين.

وقال الدكتور العبدالعالي إن حالات الوفاة الجديدة تعود لمواطن ، و 9 لجنسيات متعددة، في المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض وجدة، تراوحت أعمارهم بين (25 و58 عامًا).

ولفت متحدث #وزارة_الصحة إلى أن نسبة الفحوص التي تُظهر إيجابية الإصابة هي محدودة في المملكة ما بين 8-10% من إجمالي الفحوص، قائلاً إن هذا يدل على أن مستوى الفحوص مقارنة بنسبة انتشار الفيروس لاتزال قادرة على الرصد.