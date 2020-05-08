طراد باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد

الأولىطراد باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1441 هـ 8 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد : غدير الطيار أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً يقضي بتعيين طراد بن سبأ باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة. ووفقا لجريدة «أم القرى»، فقد جاء نص الأمر الملكي كما يلي: الرقم: أ / 595 التاريخ: 13 / 9 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 425 ) بتاريخ 27 / 11 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين الأستاذ / طراد بن سبأ باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود