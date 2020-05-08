طراد باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد

البلاد : غدير الطيار

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً يقضي بتعيين طراد بن سبأ باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

ووفقا لجريدة «أم القرى»، فقد جاء نص الأمر الملكي كما يلي:

الرقم: أ / 595

التاريخ: 13 / 9 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 425 ) بتاريخ 27 / 11 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ / طراد بن سبأ باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.