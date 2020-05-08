ضبط مصنعين للخمور بوادي حنيفة في الرياض

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر بن سليمان التويجري أنه وعلى ضوء ما تم رصده من قبل الجهة المختصة بشرطة المنطقة لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الإشارة لاختباء مجموعةٍ من العمالة الوافدة في بطون الأودية وتهيئة مواقع واستغلالها في تصنيع الخمور.

فقد باشرت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة مهامها بالوقوف على ذلك وتم ضبط مصنعين للخمور بمواقع متفرقة بوادي حنيفة غربي العاصمة الرياض تحتوي على (60) برميلا وعدد (120) قارورة مملوءة بالمسكر (العرق) ومعدات وأدوات تستخدم في التصنيع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.