التدريب التقني والمهني تطلق 920 برنامجاً تدريبياً عن بُعد لتأهيل منسوبيها

البلاد : متابعات

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حزمةً من البرامج التدريبية عن بُعد لمنسوبيها بلغ عددها 920 برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات، وذلك في إطار حرصها على تحقيق أهداف خطتها بشأن تطوير مهارات الموارد البشرية لديها.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الطاقة الاستيعابية لتلك البرامج تبلغ 36 ألف مقعد تدريبي، وتركزت مجالاتها على المقررات والتخصصات المستحدثة مؤخراً بالمنشآت التدريبية ، ومهارات تقنيات العمل عن بعد، وكذلك مهارات إعداد المحتوى الإلكتروني، وآلية التقييم بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، نفذت في بداية شهر رمضان المبارك 35 برنامجاً تدريبياً عن بُعد موجه لموظفي إدارات ديوان المؤسسة بالمقر الرئيسي، والقيادات الإشرافية بالمنشآت التدريبية حول “مهارات العمل عن بعد” لمدة أسبوع بواقع 7 برامج يومياً، وذلك لتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتفعيل إجراءات العمل عن بعد باستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية لضمان سير العمل والخدمات بفاعلية وكفاءة.