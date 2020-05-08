نرمين عباس

ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال

اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) هو اضطراب في النمو يبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة

قد يجد الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في التركيز

وقد يصبحون مفرط النشاط إلى الحد الذي يمكن أن تتداخل فيه الحالة مع المدرسة أو الصداقات أو الحياة الأسرية

يظهر على جميع الأطفال أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى حد ما

من الطبيعي أن يشعر الأطفال بالقلق والتشتت من وقت لآخر ، وأن يكونوا نشطين ولديهم الكثير من الطاقة

الكثير من الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية وصعوبة في التركيز

لا يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو قد يعانون من شكل خفيف من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

التحدي الذي يواجه الوالدين والمهنيين الصحيين هو التعرف على الفرق بين مشاكل السلوك الطبيعي وأعراض ADHD ، والتي تتطلب العلاج المبكر

يتزايد عدد تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، وأسباب ذلك غير معروفة

ومع ذلك ، يمكن تفسير الزيادة جزئيًا على الأقل من خلال التعرف بشكل أفضل

هناك الكثير من الاضطرابات السلوكية والتنموية

التي يمكن أن تسبب أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال الصغار

لذا من المهم الحصول على تقييم مناسب

من الأسباب الأخرى لعدم اهتمام الأطفال أو اندفاعهم أو فرط نشاطهم المشكلات الصحية أو العاطفية أو صعوبات التعلم أو قلة النوم

هناك معايير صارمة تستخدم لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

إذا كان طفلك يعاني من 6 أعراض أو أكثر لمدة 6 أشهر على الأقل لدرجة تتداخل مع حياته اليومية

فقد يتم تشخيصه باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

الخبر السار هو أن ADHD قابل للعلاج

حيث يمكن أن تكون العلاجات النفسية والسلوكية وأساليب الوالدين الإيجابية والطبية فعالة

ويمكن لخطة العلاج الصحيحة ، بما في ذلك دعم الآباء والمدارس والمهنيين الصحيين

أن تساعد الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على تحسين انتباههم وسلوكهم

يستمر العديد من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الأداء بشكل جيد

سواء في المدرسة أو في المجتمع