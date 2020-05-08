أطباق رمضان | طريقة عمل روستو اللحم

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل روستو اللحم والتي يمكن أن تقدم في العزائم والمناسبات وأطباق رمضان

المقادير اللازمة

قطعة لحم فلتو حوالى 2 كيلو مع مراعاة أن تكون مربوطة بشكل جيد

8 فصوص ثوم

ملح

فلفل أسود حب

ورق لورا

حبهان

فص مستكة

قليل من الزيت

ربع كوب دقيق

ماء للسلق

طريقة العمل

نقوم بعمل ثقوب عميقة بسكين صغير رفيع فى أماكن متفرقة من قطعة اللحم مع الاحتفاظ بشكلها المتماسك

نضع فى كل ثقب فص من الثوم الصحيح وحبوب الفلفل الأسود الحب مع محاولة جعل المكونات عميقة بإدخالها بالأصبع

نجهز صينية ونضع فيها الزيت

يغمس اللحم في الدقيق ويحمر في الزيت حتي يصبح ذهبي علي كل الجوانب

في تلك الأثناء نضع قدر كبير علي النار به الماء والمستكة وورق اللورا والحبهان حتي تغلي

ثم توضع اللحم بعد تحميره في الماء وتسلق علي نار متوسطة حتي تمام النضج

بعد النضج تترك لتبرد ويفك الخيط وتقطع وترش بالملح والفلفل وتقدم مع الأرز والبطاطس